Транспорт работает нормально, а без света – 129 населенных пунктов

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Понедельник, 19 марта 2018, 08:56

Из-за снега, налипание мокрого снега и порывов ветра остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Об этом по состоянию на 7 утра 19 марта сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Запорожской области без электроснабжения после выходных остаются 40 населенных пунктов, в Николаевской – 35, в Донецкой – 22, в Днепропетровской – 17, в Одесской – 10, в Херсонской – 3, в Кировоградской – 2.

Между тем, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах также обеспечено.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1310 единиц техники и 2110 человек.

Подразделения ГСЧС провели буксировки 308 автотранспортных средств и оказали помощь 483 гражданам.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Темы: погода дороги энергетика
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