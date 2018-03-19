Транспорт работает нормально, а без света – 129 населенных пунктов

Из-за снега, налипание мокрого снега и порывов ветра остаются обесточенными 129 населенных пунктов в 7 областях Украины.



Об этом по состоянию на 7 утра 19 марта сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



В Запорожской области без электроснабжения после выходных остаются 40 населенных пунктов, в Николаевской – 35, в Донецкой – 22, в Днепропетровской – 17, в Одесской – 10, в Херсонской – 3, в Кировоградской – 2.



Между тем, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.



Движение автомобильного транспорта на автодорогах также обеспечено.



Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечено 1310 единиц техники и 2110 человек.



Подразделения ГСЧС провели буксировки 308 автотранспортных средств и оказали помощь 483 гражданам.



В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.