Польща може вислати російських дипломатів – ЗМІ

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Понеділок, 19 березня 2018, 09:23

Польща із солідарності з Великою Британією може вислати з країни російських дипломатів.

Про це стало відомо польському виданню Gazeta Prawna від джерел в уряді, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначає видання, Польща розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії у зв’язку зі справою екс-шпигуна Скрипаля. Окрім висилки дипломатів, Польща може ввести і інші санкції, спрямовані проти російської економічної діяльності та оточення Володимира Путіна.

Обговорення введення санкцій триває з минулого тижня, але рішення відкладали до отримання результатів виборів в РФ.

Напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький спілкувався на цю тему з британською прем'єркою Терезою Мей. Справа отруєння колишнього шпигуна буде також у центрі сьогоднішніх перемовин Моравецького та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка в понеділок відвідує Варшаву.

Рішення щодо санкцій буде залежати і від сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі. З точки зору польського уряду, найкращим сценарієм є спільні дії проти РФ на рівні ЄС. Втім, Польща готова відреагувати і самостійними санкціями проти Росії.

Як відомо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

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Теми: Польща Росія шпигунство
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