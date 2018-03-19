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Польша может выслать российских дипломатов - СМИ

Понедельник, 19 марта 2018, 08:23

Польша из солидарности с Великобританией может выслать из страны российских дипломатов.

Об этом стало известно польскому изданию Gazeta Prawna от источников в правительстве, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Скрипаля. Кроме высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британским премьером Терезой Мэй. Дело отравления бывшего шпиона будет также в центре сегодняшних переговоров Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в понедельник посещает Варшаву.

Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместныхе действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

Темы: ПольшаРосcияшпионаж
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