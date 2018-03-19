Німеччина і Франція засудили путінські "вибори" в Криму

Франція не визнає вибори президента Російської Федерації на території Криму та висловлює підтримку територіальній цілісності України.

Про це повідомляється у заяві Міністерства закордонних справ Франції.

"Через 4 роки після незаконної анексії Автономної республіки Крим, а також Севастополя, Франція найрішучішим чином підтверджує свою прихильність повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Франція не визнає організацію виборів президента Росії на території Криму.

"Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням становища в області прав людини, особливо кримських татар", – йдеться в заяві.

"Вона засуджує дискримінацію за ознакою приналежності до етнічної або релігійної громади і закликає звільнити всіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права. Франція також закликає до збереження і захисту історичної та культурної спадщини Криму", – додає МЗС Франції.

Також повідомляється, що 22 та 23 березня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідає Київ, де проведе переговори з українською владою, зокрема щодо ситуації на Донбасі.

У свою чергу, новий голова МЗС Німеччини Гайко Маас назвав неприйнятними вибори президента РФ в окупованому Криму та засуджує спроби легітимації анексії.

"Результат виборів у Росії не дивує, так само, як і обставини, за яких відбувалися вибори" – заявив він перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Той факт, що ці вибори відбулися у Криму, анексованому всупереч міжнародному праву, з нашого погляду є неприйнятним", – наголосив глава німецького МЗС.

Він додав, що Німеччина не підтримує дій з легітимації анексії півострова.

Маас також наголосив, що з огляду на це Росія залишиться складним партнером. Водночас співпраця з РФ є необхідною для розв’язання великих міжнародних конфліктів, каже міністр.

"Водночас від Росії очікуватиметься конструктивний внесок", – зазначив він.

Глава німецької дипломатії також повідомив, що на засіданні міністрів буде обговорюватися українське питання.

"Ми підтримуємо український уряд та вимагаємо від нього продовження процесу реформ", - зазначив міністр.

Раніше верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові.

"Європейська правда"