Германия и Франция осудили путинские "выборы" в Крыму

Франция не признает выборы президента Российской Федерации на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

"Через 4 года после незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя, Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Франция не признает организацию выборов президента России на территории Крыма.

"Франция обеспокоена милитаризацией полуострова и ухудшением положения в области прав человека, особенно крымских татар", – говорится в заявлении.

"Она осуждает дискриминацию по признаку принадлежности к этнической или религиозной общине и призывает освободить всех людей, задержанных с нарушением международного права. Франция также призывает к сохранению и защите исторического и культурного наследия Крыма", – добавляет МИД Франции.

Также сообщается, что 22 и 23 марта глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Киев, где проведет переговоры с украинской властью, в частности относительно ситуации на Донбассе.

В свою очередь, новый глава МИД Германии Гайко Маас назвал неприемлемыми выборы президента РФ в оккупированном Крыму и осудил попытки легитимации аннексии.

"Результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых происходили выборы", – заявил он перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлемо", – подчеркнул глава немецкого МИД.

Он добавил, что Германия не поддерживает действия по легитимации аннексии полуострова.



Маас также отметил, что в связи с этим Россия останется сложным партнером. В то же время сотрудничество с РФ является необходимым для решения крупных международных конфликтов, говорит министр.

"Вместе с тем от России ожидаться конструктивный вклад", – сказал он.

Глава немецкой дипломатии также сообщил, что на заседании министров будет обсуждаться украинский вопрос.

"Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ", – отметил министр.

Ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз не признает проведения выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

"Европейская правда"