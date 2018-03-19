Глави МЗС країн Євросоюзу домовилися уникати підтримки популістів в Україні

В ЄС вважають, що повинні уникати підтримки популістів в Україні, навіть якщо вони керуються реформістськими та антикорупційними гаслами.

Про це йдеться в непублічному документі щодо реформ в Україні, підготовленому 13 державами-членами ЄС, повідомляється у статті "Як зберегти Україну на шляху реформ: непублічна доповідь країн-членів ЄС", передає Європейська правда.

"Ми не маємо утримуватися від відвертих заяв, коли є така потреба. Та при цьому ми повинні уникати створення платформи для популістів, навіть якщо ті взяли на озброєння реформістські та антикорупційні гасла" - йдеться у документі.

Також у ЄС переконані в необхідності допомагати українському уряду протидіяти неправдивій тезі, мовляв, від 2014 року "нічого не змінилося".

"Вже чути популістські аргументи, мовляв, процвітаюче і добре функціонуюче суспільство може бути створене без проведення болючих змін" - зазначають автор документу і наголошують, що за цих умов вибори 2019 року стануть випробуванням для України.

Вони також зазначають, що політична ситуація в Україні напередодні виборів є викликом для ЄС, і підкреслюють, що популістські програми не гарантують швидкого успіху.

"Не існує швидких стежок до успіху, немає швидких рецептів виправлення проблем, деякі речі є справді важливими" - наголошується у документі.