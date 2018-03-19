Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине

В ЕС считают, что должны избегать поддержки популистов в Украине, даже если они руководствуются реформистскими и антикоррупционными лозунгами.

Об этом говорится в непубличному документе по вопросу реформ в Украине, подготовленном 13 государствами-членами ЕС, сообщается в статье "Как сохранить Украину на пути реформ: непубличный доклад стран-членов ЕС", передает Европейская правда.

"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", - говорится в документе.

Также в ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису, мол, с 2014 года "ничего не изменилось".

"Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен", - отмечают автор документа и отмечают, что при этих условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины.

Они также отмечают, что политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом для ЕС, и подчеркивают, что популистские программы не гарантируют быстрого успеха.

"Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", - отмечается в документе.