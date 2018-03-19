У "Борисполі" двох митників затримали за хабар

Правоохоронці затримали двох митників міжнародного аеропорту "Бориспіль" за отримання хабара.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Київської області.

"Чоловіки 49 і 31 року вимагали та отримали від пасажирки неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів кожний", - йдеться в повідомленні.

У таку суму зловмисники оцінили те, що не будуть перевіряти та оглядати вантаж дівчини при проходженні митного контролю після її прильоту з-за кордону.

Одного з митників правоохоронці затримали у столичному ресторані під час отримання хабара.

А його молодшого колегу – у приміщенні одного з торгівельних центрів Києва, також під час отримання неправомірної вигоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"Працівникам митниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - підсумували у поліції.