У "Борисполі" двох митників затримали за хабар

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Понеділок, 19 березня 2018, 10:46

Правоохоронці затримали двох митників міжнародного аеропорту "Бориспіль" за отримання хабара.

Про це повідомляє прес-служба Поліції Київської області.

"Чоловіки 49 і 31 року вимагали та отримали від пасажирки неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів кожний", - йдеться в повідомленні.

У таку суму зловмисники оцінили те, що не будуть перевіряти та оглядати вантаж дівчини при проходженні митного контролю після її прильоту з-за кордону.

Одного з митників правоохоронці затримали у столичному ресторані під час отримання хабара.  

 

А його молодшого колегу – у приміщенні одного з торгівельних центрів Києва, також під час отримання неправомірної вигоди.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"Працівникам митниці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - підсумували у поліції.

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Теми: Бориспіль митниця хабар
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