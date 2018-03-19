В "Борисполе" двух таможенников задержали за взятку

Правоохранители задержали двух таможенников международного аэропорта "Борисполь" за получение взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

"Мужчины 31 и 49 лет требовали и получили от пассажирки неправомерную выгоду в размере 500 долларов каждый", - говорится в сообщении.

В такую ​​сумму злоумышленники оценили то, что не будут проверять и осматривать багаж девушки при прохождении таможенного контроля после ее прилета из-за рубежа.

Одного из таможенников правоохранители задержали в столичном ресторане при получении взятки.

А его младшего коллегу – в помещении одного из торговых центров Киева, также при получении неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

"Работникам таможни грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - подытожили в полиции.