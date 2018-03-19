У місті Дніпро – сніговий колапс: транспорт курсує з великим проблемами, мешканці не можуть добратися до роботи через снігові замети.

Про це повідомляє у Facebook 19 березня активіст, голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.

"Комунальні служби за станом на 7-00 ранку не розчистили виїзні вулиці з автопарків, більш того навіть з тролейбусних і трамвайних депо. Подекуди снігу по пояс і вище. Також фури та інший транспорт, який перегородив майже всі магістралі, фізично не дає можливість потрапити на масиви і з масивів маршрутним автобусам", – писав він зранку.

На околицях міста зібралися величезні черги людей на зупинках транспорту facebook

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Поступово фури, які заважали руху, прибрали, маршрутки нарешті почали добиратися до віддалених районів міста.

Водночас, за даними Тонконогого, станом на 11.00 на лінію з різних причин не можуть дістатися деякі трамваї і тролейбуси.

Як свідчать фото, які викладають місцеві мешканці в Facebook, громадянам доводиться пересувати проїжджою частиною, оскільки тротуари засипані снігом.

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Міський голова Борис Філатов заявив, що за добу в Дніпрі випала двомісячна норма опадів.

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"Так, це стихійне лихо. Так, за добу випала двомісячна норма опадів. Так, звичайно ж ми нічого не робимо. Так, ми зупинили громадський транспорт, тому що саме співробітники мерії покидали свої ср@ні авто на шляху його проходження. Так, снігу стільки, що його просто фізично нікуди згрібати", – пише він у Facebook.



При цьому Філатов попереджає, що в середу буде ще гірший снігопад, а з наступного понеділка, коли почне танути, варто готуватися до підтоплень.

Тим, хто критикує дії чи бездіяльність міської влади Дніпра Філатов теж адресував "послання":

"Якщо енергію десяти інтернетдрочерів докласти до однієї лопати, то можна почистити пару вулиць".

У свою чергу начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак на прес-конференції в понеділок зазначив, що в Дніпрі за три доби випало дві місячні норми опадів.



"У Дніпрі за добу випало 44 мм опадів, місячна норма - 30 мм. За останні три доби в місті випало 62 мм опадів, тобто дві місячні норми. Це стихійне явище: більше 20 мм опадів менше ніж за 12 годин спостерігалося в Дніпре і Павлограді", - цитує синоптика видання "Мост Днепр".



За прогнозом синоптиків, найближчим часом не варто очікувати значного потепління.

Міська влада Дніпра запевняє, що всі комунальні підприємства працюють у цілодобовому режимі.