У Дніпрі сніговий колапс: за добу випала двомісячна норма опадів
У місті Дніпро – сніговий колапс: транспорт курсує з великим проблемами, мешканці не можуть добратися до роботи через снігові замети.
Про це повідомляє у Facebook 19 березня активіст, голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий.
"Комунальні служби за станом на 7-00 ранку не розчистили виїзні вулиці з автопарків, більш того навіть з тролейбусних і трамвайних депо. Подекуди снігу по пояс і вище. Також фури та інший транспорт, який перегородив майже всі магістралі, фізично не дає можливість потрапити на масиви і з масивів маршрутним автобусам", – писав він зранку.
Поступово фури, які заважали руху, прибрали, маршрутки нарешті почали добиратися до віддалених районів міста.
Водночас, за даними Тонконогого, станом на 11.00 на лінію з різних причин не можуть дістатися деякі трамваї і тролейбуси.
Як свідчать фото, які викладають місцеві мешканці в Facebook, громадянам доводиться пересувати проїжджою частиною, оскільки тротуари засипані снігом.
Міський голова Борис Філатов зазначає, що за добу в Дніпрі випала двомісячна норма опадів.
"Так, це стихійне лихо. Так, за добу випала двомісячна норма опадів. Так, звичайно ж ми нічого не робимо. Так, ми зупинили громадський транспорт, тому що саме співробітники мерії покидали свої ср@ні авто на шляху його проходження. Так, снігу стільки, що його просто фізично нікуди згрібати", – пише він у Facebook.
При цьому Філатов попереджає, що в середу буде ще гірший снігопад, а з наступного понеділка, коли почне танути, варто готуватися до підтоплень.
Тим, хто критикує дії чи бездіяльність міської влади Дніпра Філатов теж адресував "послання":
"Якщо енергію десяти інтернетдрочерів докласти до однієї лопати, то можна почистити пару вулиць".
Міська влада Дніпра запевняє, що всі комунальні підприємства працюють у цілодобовому режимі.