В городе Днипро – снежный коллапс: транспорт курсирует с большим проблемами, жители не могут добраться до работы из-за снежных заносов.



Об этом сообщает в Facebook 19 марта активист, председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днипра Михаил Тонконогий.



"Коммунальные службы по состоянию на 7-00 утра не расчистили выездные улицы из автопарков, более того даже из троллейбусных и трамвайных депо. Кое-где снега по пояс и выше. Также фуры и другой транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не позволяет попасть на массивы и из массивов маршрутным автобусам ", - писал он утром.

В окрестностях города собрались огромные очереди людей на остановках транспорта facebook

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Постепенно фуры, которые мешали движению, убрали, маршрутки начали добираться до отдаленных районов города.



В то же время, по данным Тонконогого, по состоянию на 11.00 на линию по разным причинам не могут добраться некоторые трамваи и троллейбусы.



Как свидетельствуют фото, которые выкладывают местные жители в Facebook, гражданам приходится передвигаться по проезжей части, поскольку тротуары засыпаны снегом.

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Мэр Борис Филатов заявил, что за сутки в Днипре выпала двухмесячная норма осадков.

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"Да, это стихийное бедствие. Да, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, конечно мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср@ные авто на пути его следования. Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать", – пишет он в Facebook.



При этом Филатов предупреждает, что в среду будет снегопад еще хуже, а со следующего понедельника, когда начнет таять, стоит готовиться к подтоплениям.

Тем, кто критикует действия или бездействие городских властей Днипра Филатов тоже адресовал "послание":



"Если энергию десяти интернетдрочеров приложить к одной лопате, то можно почистить пару улиц".

В свою очередь начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак на пресс-конференции в понедельник отметил, что в Днипре за трое суток выпало две месячные нормы осадков.

"В Днипре за сутки выпало 44 мм осадков, месячная норма – 30 мм. За последние трое суток в городе выпало 62 мм осадков, то есть две месячные нормы. Это стихийное явление: больше 20 мм осадков менее чем за 12 часов наблюдалось в Днипре и Павлограде", – цитирует синоптика издание "Мост Днепр".

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время не стоит ожидать значительного потепления.

Городские власти Днипра уверяют, что все коммунальные предприятия работают в круглосуточном режиме.