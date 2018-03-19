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Майже 40% українців не знають, за кого голосувати на виборах

Понеділок, 19 березня 2018, 14:15

Значна кількість опитаних українців не визначилися, за кого голосувати на президентських і парламентських виборах, якби ті пройшли найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

Так, 37% опитаних не визначилися, за кого голосувати на парламентських виборах, 38,3% – за кого на президентських виборах. При цьому в опитуванні щодо виборів до парламенту 5% українців викреслили б усі партії, чи зіпсували б бюлетень, а 16,7% – не брали б участь у голосуванні.  

Водночас, під час опитування щодо виборів президента 5,5% українців заявили, що викреслили б усіх кандидатів чи зіпсували б бюлетень, а 15,2% – вирішили, що не брали б участь у голосуванні.

Поза тим, якщо рахувати лише голоси осіб, що визначилися, то, якби парламентські вибори відбулися в кінці лютого, до Ради пройшли б представники восьми політичних сил.

Більшу підтримку, ніж інші партії, отримала б ВО "Батьківщина" (22,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився).

Далі за рівнем підтримки йдуть Радикальна партія Олега Ляшка (13,7%), "Опозиційний блок" (12,4%), партія "За життя" (10,3%), "Громадянська позиція" (9,4%), "Блок Петра Порошенка" (6,6%), "Самопоміч" (6%) і ВО "Свобода" (5,8%).

 
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Також, якщо рахувати лише голоси осіб, що визначилися, то якби вибори президента України відбувалися в кінці лютого, то в першому турі більше голосів, ніж інші кандидати, отримала б Юлія Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився).

Далі йдуть – Олег Ляшко (15,5%), Анатолій Гриценко (12,5%), Петро Порошенко (9,8%), Юрій Бойко (9,7%) і Вадим Рабінович (9,5%).

 

У КМІС вказали, що всеукраїнське опитування проводилося з 5 по 21 лютого на замовлення клієнта.

Методом особистого інтерв'ю опитано 2043 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Олександр Шумілін, УП
Теми: вибориВерховна Радапрезидент
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