Почти 40% украинцев не знают, за кого голосовать на выборах

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Понедельник, 19 марта 2018, 15:15

Значительная часть опрошенных украинцев не определились, за кого голосовать на президентских и парламентских выборах, если бы те прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

Так, 37% опрошенных не определились, за кого голосовать на парламентских, 38,3% - за кого на президентских выборах. При этом в опросе о выборах в парламент 5% украинцев вычеркнули бы все партии, или испортили бы бюллетень, а 16,7% - не принимали бы участие в голосовании.

В то же время, в ходе опроса о выборах президента 5,5% украинцев заявили, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, а 15,2% - решили, что не принимали бы участие в голосовании.

Кроме того, если считать голоса только определившихся лиц, то, если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля, в Раду прошли бы представители восьми политических сил.

Большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (22,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился).

Далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), партия "За жизнь" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "Блок Петра Порошенко" (6,6%), "Самопомич" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%).

 
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Также, если считать голоса только определившихся лиц, то если бы выборы президента Украины проходили в конце февраля, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты, получила бы Юлия Тимошенко (24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился).

Далее идут - Олег Ляшко (15,5%), Анатолий Гриценко (12,5%), Петр Порошенко (9,8%), Юрий Бойко (9,7%) и Вадим Рабинович (9,5%).

 

В КМИС отметили, что всеукраинский опрос проводился с 5 по 21 февраля по заказу клиента.

Методом личного интервью опрошено 2043 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

Александр Шумилин, УП
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Темы: виборы Верховная Рада президент
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