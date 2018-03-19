Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У НАТО сказали, що не так з українським оборонпромом і його реформою

Понеділок, 19 березня 2018, 15:13

НАТО в Брюсселі представила доповідь про стан оборонної промисловості України і її реформи, в якій назвало слабкі сторони галузі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін.

За його словами, доповідь на засіданні комісії Україна - НАТО зачитувала делегація американського представництва в НАТО. В цілому вони висловили велику підтримку того, що робиться в Україні, оцінивши виконання реформи на 30%.

При цьому представники Альянсу знайшли і проблеми. Однією з них було названо відсутність прозорості в ціноутворенні під час закупівель Міноборони.

"Я пояснив, що в нас закупівлі Міноборони здійснюються за ціною собівартості. Якщо це вивішувати на загальний доступ, то експорт буде, м'яко кажучи, значно ускладнений: складно домовлятися за ціною, коли відома собівартість виробу", - розповідає Букін.

Друга висловлена в доповіді претензія, зазначив він, повільний перехід України на стандарти НАТО.

"Наші партнери розуміють, що це питання впирається в можливості бюджету. Ми наводили приклади по кожному типу озброєння, аж до авіаційних платформ, можна зрозуміти, скільки на це потрібно грошей", - нарікає Букін.

Він розповів також, що "Укроборонпром" підготував два законопроекти, які допоможуть забезпечать приплив іноземних інвестицій в оборонну галузь країни.

Зокрема, це проект закону "Про забезпечення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК", націлений на зняття обмежень, що гальмують залучення інвестицій. Другий - проект закону "Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства ОПК в акціонерне товариство".

"Ці законопроекти вже схвалені на засіданні наглядової ради держконцерну, і вже найближчим часом будемо їх передавати на розгляд в уряд для подальшої подачі в Раду", - зазначив глава підприємства.

Він повідомив також, що концерн планує віддати Фонду держмайна до трьох десятків своїх неефективних підприємств, які втратили значення для оборонної промисловості.

"Це до 30 підприємств держконцерну, на яких сьогодні немає активного виробничого циклу, немає продукції. Інтелектуальну власність цих підприємств за підсумками аналізу планується передати в галузеві НДІ", - сказав Букін.

На його думку, ФДМ має весь інструментарій для оздоровлення або приватизації цих компаній.

Крім того, директор держконцерну розповів про перспективи отримання Україною американських ракетних комплексів "Джевелін".

"Ми дуже чекаємо перших поставок ПТРК Javelin. По-перше, це ефективна і легка в застосуванні зброя. Легкість у застосуванні - одна з переваг американської техніки... навіть дуже погано підготовлена людина в змозі освоїти, як їй користуватися. Наша техніка, як правило, вимагає добре навченого інструктора", - пояснив різницю Букін.

Євген Кізілов, УП

Теми: НАТОзброяУкроборонпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
НАТО
Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово
Генсек НАТО відреагував на відмову РФ від "зернової угоди"
War Speeches. Росія не в захваті від результатів Вільнюського саміту та хоче гарантій своєї безпеки
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: