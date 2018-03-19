У НАТО сказали, що не так з українським оборонпромом і його реформою

НАТО в Брюсселі представила доповідь про стан оборонної промисловості України і її реформи, в якій назвало слабкі сторони галузі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін.

За його словами, доповідь на засіданні комісії Україна - НАТО зачитувала делегація американського представництва в НАТО. В цілому вони висловили велику підтримку того, що робиться в Україні, оцінивши виконання реформи на 30%.

При цьому представники Альянсу знайшли і проблеми. Однією з них було названо відсутність прозорості в ціноутворенні під час закупівель Міноборони.

"Я пояснив, що в нас закупівлі Міноборони здійснюються за ціною собівартості. Якщо це вивішувати на загальний доступ, то експорт буде, м'яко кажучи, значно ускладнений: складно домовлятися за ціною, коли відома собівартість виробу", - розповідає Букін.

Друга висловлена в доповіді претензія, зазначив він, повільний перехід України на стандарти НАТО.

"Наші партнери розуміють, що це питання впирається в можливості бюджету. Ми наводили приклади по кожному типу озброєння, аж до авіаційних платформ, можна зрозуміти, скільки на це потрібно грошей", - нарікає Букін.

Він розповів також, що "Укроборонпром" підготував два законопроекти, які допоможуть забезпечать приплив іноземних інвестицій в оборонну галузь країни.

Зокрема, це проект закону "Про забезпечення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в ОПК", націлений на зняття обмежень, що гальмують залучення інвестицій. Другий - проект закону "Про особливості перетворення державного унітарного комерційного підприємства ОПК в акціонерне товариство".

"Ці законопроекти вже схвалені на засіданні наглядової ради держконцерну, і вже найближчим часом будемо їх передавати на розгляд в уряд для подальшої подачі в Раду", - зазначив глава підприємства.

Він повідомив також, що концерн планує віддати Фонду держмайна до трьох десятків своїх неефективних підприємств, які втратили значення для оборонної промисловості.

"Це до 30 підприємств держконцерну, на яких сьогодні немає активного виробничого циклу, немає продукції. Інтелектуальну власність цих підприємств за підсумками аналізу планується передати в галузеві НДІ", - сказав Букін.

На його думку, ФДМ має весь інструментарій для оздоровлення або приватизації цих компаній.

Крім того, директор держконцерну розповів про перспективи отримання Україною американських ракетних комплексів "Джевелін".

"Ми дуже чекаємо перших поставок ПТРК Javelin. По-перше, це ефективна і легка в застосуванні зброя. Легкість у застосуванні - одна з переваг американської техніки... навіть дуже погано підготовлена людина в змозі освоїти, як їй користуватися. Наша техніка, як правило, вимагає добре навченого інструктора", - пояснив різницю Букін.

Євген Кізілов, УП