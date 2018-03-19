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В НАТО сказали, что не так с украинским оборонпромом и его реформой

Понедельник, 19 марта 2018, 15:13

НАТО в Брюсселе представила доклад о состоянии оборонной промышленности Украины и ее реформы, в котором назвало слабые стороны отрасли.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

По его словам, доклад на заседании комиссии Украина - НАТО зачитывала делегация американского представительства в НАТО. В целом они высказали большую поддержку тому, что делается в Украине, оценив выполнение реформы в 30%.

При этом представители Альянса нашли и проблемы. Одной из них было названо отсутствие прозрачности в ценообразовании в закупках Минобороны.

"Я объяснил, что у нас закупки Минобороны осуществляются по цене себестоимости. Если это вывешивать во всеобщий доступ, то экспорт будет, мягко говоря, значительно усложнен: сложно  договариваться по цене, когда известна себестоимость изделия", - рассказывает Букин.

Вторая высказанная в докладе претензия, отметил он, медленный переход Украины на стандарты НАТО.

"Наши партнеры понимают, что этот вопрос упирается в возможности бюджета. Мы приводили примеры по каждому типу вооружения, вплоть до авиационных платформ, можно понять, сколько на это нужно денег", - сетует Букин.

Он рассказал также, что "Укроборонпром" подготовил два законопроекта, которые помогут обеспечат приток иностранных инвестиций в оборонную отрасль страны.

В частности, это проект закона "Об обеспечении благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК", нацеленный на снятие ограничений, тормозящих привлечение инвестиций. Второй - проект закона "Об особенностях преобразования государственного унитарного коммерческого предприятия ОПК в акционерное общество".

"Эти законопроекты уже одобрены на заседании набсовета госконцерна, и уже в ближайшее время будем их передавать на рассмотрение в правительство для последующей подачи в Раду", - отметил глава предприятия.

Он сообщил также, что концерн планирует отдать Фонду госимущества до трех десятков своих неэффективных предприятий, утративших значение для оборонной промышленности.

"Это до 30 предприятий госконцерна, на которых сегодня нет активного производственного цикла, нет продукции. Интеллектуальную собственность этих предприятий по итогам анализа планируется передать в отраслевые НИИ", - сказал Букин.

По его мнению, ФГИ имеет весь инструментарий для оздоровления или приватизации этих компаний.

Кроме того, директор госконцерна рассказал о переспективах получения Украиной американских ракетных комплексов "Джевелин".

"Мы очень ожидаем первых поставок ПТРК Javelin. Во-первых, это эффективное и легкое в применении оружие. Легкость в применении - одно из достоинств американской техники… даже очень плохо подготовленный человек в состоянии освоить, как ей пользоваться. Наша техника, как правило, требует хорошо обученного инструктора", - объяснил разницу Букин.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НАТОоружиеУкроборонпром
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