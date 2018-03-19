У під'їзді київської багатоповерхівки кинули гранату  

В одній з багатоповерхівок в Оболонському районі Києва під час з'ясування стосунків чоловіки застосували бойову гранату.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Києва.

"У чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення, що в під’їзді будинку на вул. Прирічній відбувся вибух", - йдеться у повідомленні.

В поліції встановили, що подія трапилася на шостому поверсі: під час конфлікту господаря однієї з квартир та невідомими чоловіками почалася бійка і пролунав вибух, імовірно – осколкової гранати.

"На місці виявлено сліди крові. Невідомі втекли. Слідчо-оперативна група проводить огляд. Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема спілкуються із власником квартири, який внаслідок інциденту не постраждав", - заявили в поліції.

Пізніше у відомстві повідомили, що причиною конфлікту стала суперечка щодо права власності і користування квартирою.

Під час обшуку в помешканні правоохоронці виявили 500 набоїв, гранату Ф-1 та сигнальну ракету. Всі вилучені предмети направили на експертизу.

За фактом замаху на умисне вбивство слідчим відділом Оболонського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 (Замах на злочин) та ч. 2 п. 5 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників конфлікту та його обставини. Після проведення експертиз можлива додаткова кваліфікація події.