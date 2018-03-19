В подъезде киевской многоэтажки бросили гранату

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Понедельник, 19 марта 2018, 16:24

В одной из многоэтажек в Оболонском районе Киева во время выяснения отношений мужчины применили боевую гранату.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома по ул. Приречная произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В полиции установили, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты.

 



"На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал", - заявили в полиции.

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