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В подъезде киевской многоэтажки бросили гранату

Понедельник, 19 марта 2018, 19:01

В одной из многоэтажек в Оболонском районе Киева во время выяснения отношений мужчины применили боевую гранату.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома по ул. Приречная произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В полиции установили, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты.

 

"На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись. Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал", - заявили в полиции.

Позже в ведомстве сообщили, что причиной конфликта стал спор о праве собственности и пользования квартирой.

Во время обыска в квартире правоохранители обнаружили 500 патронов, гранату Ф-1 и сигнальную ракету. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

 
 
 

По факту покушения на умышленное убийство следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 2 п. 5 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают всех участников конфликта и его обстоятельства. После проведения экспертиз возможна дополнительная квалификация события.

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