У Чернівцях горить один з найбільших ринків в Україні

У Чернівцях на території Калинівського ринку виникла пожежа на площі близько 1000 м. кв.

Про це у понеділок повідомляє ДСНС.

Вказується, що пожежа виникла в секторі продажу килимів. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Пожежники заявляють, що вже зупинили розповсюдження полум’я, проте гасіння триває. До гасіння залучено 23 од. техніки та 66 чол. особового складу ДСНС.

Ринок займає площу більше 35 га. і перебуває у власності територіальної громади Чернівців.