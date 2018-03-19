В Черновцах горит один из крупнейших рынков в Украине

В Черновцах на территории Калиновского рынка возник пожар на площади около 1000 м. кв.

Об этом в понедельник сообщает ДСНС.

Указывается, что пожар возник в секторе продажи ковров. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Пожарные заявляют, что уже остановили распространение пламени, однако тушение продолжается. К тушению привлечены 23 ед. техники и 66 чел. личного состава ДСНС.

Рынок занимает площадь более 35 га. и находится в собственности территориальной общины Черновцов.