Макрон привітав Путіна, нагадавши про Солсбері, Україну та Сирію

Росія повинна надати пояснення щодо своєї можливої ​​причетності до інциденту з отруєнням Сергія Скрипаля та його доньки в Солсбері.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним з нагоди його перемоги на президентських виборах, повідомляє Єлисейський палац.

"Президент республіки закликав російську владу пролити світло на відповідальність, пов'язану з неприйнятним нападом у Солсбері, а також рішуче повернути під контроль можливі програми, про які могло бути не заявлено Організації по забороні хімічної зброї", - йдеться в заяві.

Макрон також поінформував президента Росії про заходи, вжиті для забезпечення безпеки французьких громадян після отруєння в Солсбері.

Президент Франції також згадав у розмові про ситуації в Україні та Сирії.

Він нагадав, що його країна, як і раніше, твердо прихильна повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і якнайшвидшому ефективному виконанню Мінських угод.

Макрон висловив серйозну стурбованість ситуацією в сирійському Афріні і в Східній Гуті, і закликав Росію докласти всіх зусиль, щоб зупинити бойові дії і загибель серед цивільного населення.

"Президент Республіки підтвердив свою переконаність в тому, що співпраця між Європою і Росією необхідна для безпеки європейського континенту в інтересах наших країн", - йдеться в повідомленні.

Європейська правда