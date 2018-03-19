Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии

Россия должна дать объяснения о своей возможной причастности к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю его победы на президентских выборах, сообщает Елисейский дворец.

"Президент республики призвал российские власти пролить свет на ответственность, связанную с неприемлемым нападением в Солсбери, а также решительно вернуть под контроль возможные программы, о которых могло быть не заявлено Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении.

Макрон также проинформировал президента России о мерах, принятых для обеспечения безопасности французских граждан после отравления в Солсбери.

Президент Франции также упомянул в разговоре о ситуации в Украине и Сирии.

Он напомнил, что его страна по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и скорейшему эффективному выполнению Минских соглашений.

Макрон выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в сирийском Африне и Восточной Гуте, и призвал Россию приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия и гибель гражданского населения.

"Президент Республики подтвердил свою убежденность в том, что сотрудничество между Европой и Россией необходимо для безопасности европейского континента в интересах наших стран", - говорится сообщении.

Европейская правда