Окупанти почали в Криму масштабні військові стрільби

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Понеділок, 19 березня 2018, 18:13

Росія 19 березня почала ракетні й артилерійські навчання в декількох регіонах, зокрема в анексованому нею Криму.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Росії.

Вказується, що окрім Криму, навчання пройдуть у підтримуваних Москвою сепаратистських регіонах Грузії Абхазії та Південній Осетії, а також у російських областях, прилеглих до українського кордону.

"У табірних зборах артилерії ЮВО візьмуть участь самохідно-артилерійські дивізіони великої потужності артилерійських частин, дислокованих в Північно-Кавказькому регіоні та на Дону. На озброєнні дивізіонів великої потужності знаходяться 240-мм самохідні міномети "Тюльпан" і 203-мм самохідна артилерійська гармата "Піон", - йдеться у повідомленні.

В ході виконання бойових стрільб росіяни планують,що кожна артилерійська військова частина витратить понад 1 тис. боєприпасів різного типу і калібру.

Збори будуть тривати близько місяця.

"Всього в табірних зборах беруть участь близько 8 тисяч військовослужбовців і задіяно близько 1400 одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо", "Град" і "Ураган", самохідні артилерійські установки "Хоста", "Мста-С" і "Акація", самохідні протитанкові ракетні комплекси "Хризантема", - повідомили в російському міноборони.

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Теми: Крим Росія армія
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