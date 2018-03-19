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Оккупанты начали в Крыму масштабные военные стрельбы

Понедельник, 19 марта 2018, 17:13

Россия 19 марта начала ракетные и артиллерийские учения в нескольких регионах, в частности в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Указывается, что кроме Крыма, учения пройдут в поддерживаемых Москвой сепаратистских регионах Грузии Абхазии и Южной Осетии, а также в российских областях, прилегающих к украинской границе.

"В лагерных сборах артиллерии ЮВО примут участие самоходно-артиллерийские дивизионы большой мощности артиллерийских частей,  дислоцированных в Северо-Кавказском регионе и на Дону. На вооружении дивизионов большой мощности находятся 240-мм самоходные минометы "Тюльпан" и 203-мм самоходная артиллерийская пушка "Пион", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения боевых стрельб россияне планируют, что каждая артиллерийская военная часть потратит более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра.

Сборы будут продолжаться около месяца.

Всего в лагерных сборах принимают участие порядка 8 тыс. военнослужащих и задействовано около 1400 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", - сообщили в российском минобороны.

Темы: КрымРосcияармия
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