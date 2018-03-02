Геращенко анонсувала звільнення 2 політв'язнів Кремля вже за кілька годин

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П'ятниця, 2 березня 2018, 10:18

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дуже скоро на українську територію повернуться двоє заручників Кремля.

Про це вона заявила у п'ятницю з трибуни парламенту.

"За кілька годин ми чекаємо хороших новин щодо звільнення двох українських політв'язнів Кремля. Щойно вони будуть на українській території, ми про це з вами дізнаємось і зможемо їх привітати оплесками", - сказала Геращенко.

Як відомо, з полону Росії можуть звільнити двох українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня, які зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з РФ і були арештовані в Москві.

В обін на них Україна збирається передати Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ — Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.

Євген Кізілов, УП

Теми: заручники Геращенко Росія
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