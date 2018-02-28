ЗМІ розповіли, кого можуть звільнити з полону, анонсованого Порошенком

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Середа, 28 лютого 2018, 22:30

З полону Росії можуть звільнити двох українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня, які зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з РФ і були арештовані в Москві.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на власні джерела.

"У межах анонсованого президентом України Петром Порошенком звільнення заручників з РФ повернуться українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією видання, Україна передасть Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ — Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявив під час прес-конференції 28 лютого про сподівання, що до кінця цього тижня звільнять ще двох заручників із полону Росії.

Українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня зникли в Сумській області на кордоні з Росією 3 жовтня 2017 року.

4 жовтня про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині заявила Держприкордонслужба.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

Російський суд арештував їх на 2 місяці за двома статтями: "незаконний перетин кордону" та "злісна непокора працівникам правоохоронного органу".

Читайте також: Викрадення українських прикордонників на Сумщині. Версії та нові подробиці

Теми: ЗМІ Росія полонені
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