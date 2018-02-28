Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ розповіли, кого можуть звільнити з полону після анонсу Порошенка

Середа, 28 лютого 2018, 21:30

З полону Росії можуть звільнити двох українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня, які зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з РФ і були арештовані в Москві.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на власні джерела.

"У межах анонсованого президентом України Петром Порошенком звільнення заручників з РФ повернуться українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією видання, Україна передасть Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ — Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявив під час прес-конференції 28 лютого про сподівання, що до кінця цього тижня звільнять ще двох заручників із полону Росії.

Українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцоня зникли в Сумській області на кордоні з Росією 3 жовтня 2017 року.

4 жовтня про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині заявила Держприкордонслужба.

Пізніше того ж дня російська сторона офіційно заявила, що затримала їх.

Російський суд арештував їх на 2 місяці за двома статтями: "незаконний перетин кордону" та "злісна непокора працівникам правоохоронного органу".

Читайте також: Викрадення українських прикордонників на Сумщині. Версії та нові подробиці

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІРосіяполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
Усі новини...
Реклама: