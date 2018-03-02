Прикрути – Порошенко підтримав ініціативу "Нафтогазу"

Президент Петро Порошенко підтримав ініціативу НАК "Нафтогаз Україна" і закликав українців згуртуватися проти чергової провокації Кремля.

Про це глава держави пише у Твіттер.

"Щоб зруйнувати сценарій РФ – достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус", – закликав Порошенко українців економити газ.

Як повідомлялось, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату.

За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру в приміщеннях.

"Мета РФ – здійснити мрію або про "Україна замерзла", або про "Україна – ненадійний транзитер і відбирає газ". Це було б дуже доречно за два тижні до виборів самі знаєте кого... Давайте вчинимо недобре і зіпсуємо людині свято", – закликала компанія.

"Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди. У кого є котли, зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі. Це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався", – закликав "Нафтогаз".