Ситник розповів, чому в Антикорупційний суд може не знайтись кандидатів

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що вимоги до кандидатів на посади суддів в Антикорупційний суд завищені і тому може не знайтися відповідних кандидатів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Hromadske.ua".

"По-перше, в законі явно завищені вимоги до кандидатів на посади суддів в Антикорупційний суд. Я, чесно кажучи, не маю знайомих, які могли б їм відповідали. Ми ризикуємо, що взагалі ніхто не подасться, ніхто просто не відповідатиме цим критеріям", - розповів Ситник.

"Друга проблема, щодо якої буде найгарячіша дискусія — це порядок добору. Там є Рада міжнародних експертів і наразі не можуть дійти компромісу, які ж повноваження вони матимуть", - додав він.

Директор НАБУ зазначив, що ця тема постійно супроводжується політичними спекуляціями про втручання в державний суверенітет.

Ситник уточнив, що на його думку, ніякого втручання немає.

Крім того, за його словами, в законі сумнівним є те, що досі не визначена кількість суддів у цьому суді, а це все перекладається на судову адміністрацію.

"Це може бути елементом тиску на Антикорупційний суд. А якщо чинитиметься тиск — сенсу створювати цей орган немає", - розповів Ситник.

Він зазначив, що близько 70-80 суддів буде достатньо для розгляду справ НАБУ.

"Ми приблизно рахували — десь 5-6 справ на колегію суддів. Тоді справа слухатиметься не раз на місяць, а, скажімо, два тижні без перерви. Це буде набагато швидше", - додав директор НАБУ.

При цьому Ситник наголосив, що проблема тиску і намагання впливати на цих суддів буде актуальною завжди.

"Усі бачать, в яких непростих умовах нині працює Солом'янський суд. І тітушок ми там бачимо, хоча я розраховував, що такого явища вже не буде після подій Майдану", - сказав він.

За його словами, коли в залі стоять якісь здорові хлопці, а поліція фактично не забезпечує громадський порядок, уже є сумнів, що суддя не працює в умовах тиску.

"Так не повинно бути. Фактично, ці хлопці вирішують, кого пускати в суд, кого не пускати. Це має бути компетенція суду, а не якихось хлопців, які називають себе "дружинниками", чи ще кимось", - сказав Ситник.

Він додав, що найскладніше суддям працювати саме на резонасних справах. Як приклад, директор НАБУ справу екс-депутата Миколи Мартиненка.

"Прийшло 18 народних депутатів, 3 чинних міністри. Усі кричать на суддю, а за спинами стоять якісь великі хлопці, які не зрозуміло чим займаються і не можуть пояснити, як тут опинилися", - розповів він.

Ситник додав, що головне завдання - убезпечення Антикорупційних суддів від такого тиску, щоб вони могли ухвалювати законні рішення.

Раніше повідомлялося, що 1 березня народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

22 грудня 2017 року проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровано 4 альтернативні законопроекти від депутатів (№7440-1авторства Валерія Писаренка, №7440-2 Сергія Капліна, №7440-3 авторства групидепутатів на чолі з Оленою Сотник і №7440-4 Ігоря Луценка).

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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