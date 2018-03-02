Порошенко: "Газпром" не має права розривати контракт із "Нафтогазом"

Президент Петро Порошенко заявляє, що контрактами між "Нафтогазом" та "Газпром" не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку.

Про це він пише 2 березня в Твіттері.

На його думку, подібні заяви "Газпрому" можуть пояснюватися лише небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання.

На нараді з питань енергетичної безпеки в п'ятницю в Києві президент зазначив, що його поінформували після дуже уважного вивчення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом", що договором не передбачено його розірвання в односторонньому порядку, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Глава держави впевнений, що якщо це станеться, то НАК "Нафтогаз", безумовно, звернеться до арбітражу за додатковою компенсацією збитку, який "зараз завдано безвідповідальними діями "Газпрому".

Згідно з контрактами між "Газпромом" і "Нафтогазом" на постачання і транзит газу, вони діють до кінця 2019 року.

"У випадку, якщо сторони протягом 30/45 днів (30 днів - для контракту на поставку, 45 днів - для контракту на транзит газу) з моменту виникнення будь-яких суперечностей або розбіжностей не зможуть дійти взаємоприйнятного рішення, то будь-який спір, розбіжність, або претензія у зв'язку з цим контрактом або його порушенням, розірванням або недійсністю будуть остаточно вирішені шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма", – зазначено в договорах між сторонами.

Відповідні пункти контрактів зберігають свою силу незалежно від завершення терміну дії або припинення дії договорів між "Нафтогазом" і "Газпромом".

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.