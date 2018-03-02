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Транзиту газу з РФ через Україну нічого не загрожує – Порошенко

П'ятниця, 2 березня 2018, 16:58

Президент України Петро Порошенко заявляє, що транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу нічого не загрожує.

На цьому президент наголосив під час наради з питань енергетичної безпеки, передає "Інтерфакс".

"Ми впевнені, що договір не буде розірвано. Ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна вкотре підтвердила свій статус як надійного постачальника", – запевнив Порошенко.

За словами президента, "РФ і РАТ "Газпром" іще раз продемонстрували, що тільки-но настає холод, вони роблять чергові спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску".

"Це не пройде. Україна – надійний партнер", – додав голова держави.

Він також зазначив, що про цю ситуацію було поінформовано західних партнерів.

Порошенко схвалив заяву Європейської Комісії та інших партнерів України, зокрема уряд Німеччини, з цього питання.

"Вони розуміють, хто відповідальний", – сказав Порошенко.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

2 березня глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

Теми: газПорошенкоГазпром
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