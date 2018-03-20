Угорщина вимагає від Києва відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна вимагає від Києва внести зміни до закону про освіту і відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні ЄС і НАТО.

Про це він сказав журналістам у рамках участі у Раді ЄС на рівні міністрів закордонних справ,передає "УНІАН".

"Що стосується України, Угорщина не має в своєму розпорядженні інших інструментів, ніж блокувати міжнародні, європейські та євроатлантичні прагнення України", - підкреслив Сійярто.

"Відповідно, Угорщина також не підтримуватиме проведення зустрічі міністрів оборони ЄС-Україна, запланованої на квітень, та саміту НАТО-Україна, запланованого цього літа.

Будапешт підтримає проведення цих зустрічей лише в тому разі, якщо Україна виконуватиме свої міжнародні зобов'язання та умови щодо задоволення прав угорської національної меншини на Закарпатті", - наголосив політик.

"Той факт, що така країна, як Україна займає геополітично важливу позицію, не означає, що вона звільнена від дотримання міжнародного права або від її зобов'язання захищати меншини, які проживають на її території", - додав він.

"Угорщина охоче повернеться до позиції підтримки України, якщо Київ гарантуватиме, що закон про освіту не набуде чинності до 2023 року і що до його тексту будуть внесені відчутні зміни", - наголосив Сійярто в останньому листі до посадовців ЄС та генсека НАТО, повідомляє прес-служба угорського МЗС.

"Угорщина і ЄС розраховують, що Україна втілить рекомендації Венеційської комісії, проконсультується з національними меншинами та серйозно прийме заборону на усунення існуючих прав. Тому переговори з угорською національною меншиною мають розпочатися і реалізація українського освітнього закону має бути призупинена", - зазначив міністр.

Крім цього, на засіданні Ради ЄС голова МЗС Угорщини попросив європейських міністрів "не бути осторонь, коли Україна здійснює порушення міжнародного права".

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