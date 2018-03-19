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Венгрия требует от Киева отложить реализацию закона об образовании до 2023 года

Понедельник, 19 марта 2018, 23:40
Венгрия требует от Киева отложить реализацию закона об образовании до 2023 года

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна требует от Киева внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО.

Об этом он сказал журналистам в рамках участия в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел, передает "УНИАН".

"Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", - подчеркнул Сийярто.

"Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированного на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом.

Будапешт поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье", - отметил политик.

"Тот факт, что такая страна, как Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - добавил он.

"Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения", - подчеркнул Сийярто в последнем письме к чиновникам ЕС и генсеку НАТО, сообщает пресс- служба венгерского МИД.

"Венгрия и Европейский Союз рассчитывают, что Украина воплотит рекомендации Венецианской комиссии, проконсультируется с национальными меньшинствами и серьезно примет запрет на устранение существующих прав. Поэтому переговоры с венгерским национальным меньшинством должны начаться и реализация украинского образовательного закона должна быть приостановлена", - добавил министр.

Кроме этого, на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне, когда Украина осуществляет нарушение международного права".

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Темы: ВенгрияУкраинаобразование
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