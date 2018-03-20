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ОБСЄ за вихідні зафіксувала більше 90 вибухів на Донбасі

Вівторок, 20 березня 2018, 00:08

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 16 березня по 19:30 18 березня зафіксувала 92 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 19 березня.

"У Донецькій області в період із вечора 16 до вечора 17 березня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши більше вибухів (приблизно 60 проти 52 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У період із вечора 17 до вечора 18 березня СММ констатувала подальше зменшення кількості таких порушень (зокрема близько 30 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою", - наголосили в ОБСЄ.

"У період із вечора 16 до вечора 17 березня в Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, однак, меншу кількість вибухів (2 проти 10 відповідно).

У період із вечора 17 до вечора 18 березня в Луганській області СММ не зафіксувала жодного такого порушення", - підкреслили у Місії.

"16 березня в підконтрольних урядові районах члени патруля СММ бачили 2 броньовані машини військового типу поблизу н.п. Миколаївка, а БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував 1 броньовану машину (типу БМП) та 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) біля н.п. Новотроїцьке", - йдеться у звіті. 

"16 березня в непідконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ зафіксував 1 БМП-1 неподалік від н.п. Привітне, 3 БМП-1 і 2 бронетранспортери (MT-ЛБ та один типу БТР) біля н.п. Весела Гора", - зазначили спостерігачі. 

Теми: ДонбасОБСЄ
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