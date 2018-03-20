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ОБСЕ за выходные зафиксировала более 90 взрывов на Донбассе

Вторник, 20 марта 2018, 00:08

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 16 марта по 19:30 18 марта зафиксировала 92 взрывы.

Об этом говорится в отчете организации от 19 марта.

"В Донецкой области в период с вечера 16 до вечера 17 марта Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав больше взрывов (примерно 60 против 52 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"В период с вечера 17 до вечера 18 марта СММ констатировала дальнейшее уменьшение количества таких нарушений (в том числе около 30 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками", - отметили в ОБСЕ.

"В период с вечера 16 до вечера 17 марта в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, однако, меньшее количество взрывов (2 против 10 соответственно).

В период с вечера 17 до вечера 18 марта в Луганской области СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения", - подчеркнули в Миссии.

"16 марта в подконтрольных правительству районах члены патруля СММ видели 2 бронированные машины военного типа возле н.п. Николаевка, а БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 1 бронированную машину (типа БМП) и 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) возле н.п. Новотроицкое", - говорится в отчете.

"16 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 1 БМП-1 недалеко от н.п. Приветное, 3 БМП-1 и 2 бронетранспортера (MT-ЛБ и один типа БТР) возле н.п. Веселая Гора", - отметили наблюдатели.

Темы: ДонбассОБСЕ
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