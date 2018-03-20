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Посольство України у Варшаві засудило антиукраїнську акцію польських націоналістів

Вівторок, 20 березня 2018, 00:55

Посольство України у Польщі засудило маніфестації польських націоналістичних організацій з "антиукраїнською пропагандою".

Про це йдеться у заяві Посольства України.

"Посольство України в Республіці Польща засуджує маніфестацію окремих польських націоналістичних організацій, які 19 березня зібралися біля Посольства у Варшаві і виголошували антиукраїнську пропаганду", - наголосили у відомстві.

"Свідомо чи несвідомо, але своїми діями та висловлюваннями вони розпалюють нетерпимість, діють на користь Кремля", - підкреслило українське посольство.

Як повідомляється, одночасно з протестами польських націоналістів до українського посольства прийшли поляки, які висловили солідарність з Україною та українським народом під гаслом "За гідність вашу і нашу".

Журналіст Євген Приходько заявив, що польські націоналісти спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича, "а посол польського Сейму поклав на землю червоно-чорний прапор та став на нього, назвавши бандерівською ганчіркою".

Теми: УкраїнаПольщаМЗС
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