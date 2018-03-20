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Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую акцию польских националистов

Вторник, 20 марта 2018, 00:55

Посольство Украины в Польше осудило манифестации польских националистических организаций с "антиукраинской пропагандой".

Об этом говорится в заявлении Посольства Украины.

"Посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта собрались у посольства в Варшаве и произносили антиукраинскую пропаганду", - отметили в ведомстве.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля", - подчеркнуло украинское посольство.

Как сообщается, одновременно с протестами польских националистов к украинскому посольству пришли поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

Журналист Евгений Приходько заявил, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, "а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и стал на него, назвав бандеровской тряпкой".

Темы: УкраинаПольшаМИД
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