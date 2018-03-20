Адвокати Трампа передали Мюллеру документи "у справі РФ" - WP

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Вівторок, 20 березня 2018, 06:49

Юристи президента США Дональда Трампа передали спецпрокурору ФБР Роберту Мюллеру документи з Білого дому у справі про можливе втручання Росії у вибори 2016 року.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела у адміністрації Трампа.

За інформацією газети, адвокати передали короткі резюме внутрішніх меморандумів Білого дому і внутрішню переписку про події, пов'язані з розслідуванням, у тому числі про відставку радника з нацбезпеки Майкла Флінна та директора ФБР Джеймса Комі.

"Юристи пішли на такий крок для того, щоб максимально скоротити або скасувати можливу співбесіду Трампа з Мюллером. Вони побоюються, що президент, схильний до хибних тверджень, може легко піддатися впливу в ході довгого опитування", - пише видання.

Як відомо, американські спецслужби переконані, що російська влада стоїть за спробами вплинути на результат виборів 2016 року у США.

Трамп регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом".

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Теми: США Трамп Росія вибори
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