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Адвокаты Трампа передали Мюллеру документы "по делу РФ" - WP

Вторник, 20 марта 2018, 05:49

Юристы президента США Дональда Трампа передали спецпрокурору ФБР Роберту Мюллеру документы из Белого дома в деле о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.

По информации газеты, адвокаты передали короткие резюме внутренних меморандумов Белого дома и внутреннюю переписку о событиях, связанных с расследованием, в том числе об отставке советника по нацбезопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

"Юристы пошли на такой шаг для того, чтобы максимально сократить или отменить возможное собеседование Трампа с Мюллером. Они опасаются, что президент, склонный к ложным утверждениям, может легко поддаться влиянию в ходе долгого опроса", - пишет издание.

Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США.

Трамп регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампРосcиявиборы
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