Рух транспорту забезпечено, але очікують на сніг і ожеледь

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Вівторок, 20 березня 2018, 08:30

Рух транспорту на автомобільних дорогах забезпечено, аеропорти та морські торгівельні порти працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє станом на 7 ранку 20 березня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Укравтодору залучено 1 846 осіб і 1 449 одиниць техніки.

Між тим, станом на ранок вівторка залишаються знеструмленими 4 населених пункти у двох областях (Донецька – 2, Луганська – 2).

Вдень 20 березня у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях очікуються сильні опади (сніг, мокрий сніг), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Приріст снігового покриву 10-15 см.

21 березня вночі та вранці у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях сильний сніг, приріст снігу орієнтовно 10-12 см.

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Теми: погода дороги транспорт
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