Движение транспорта обеспечено, но ожидают снега и гололеда

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Вторник, 20 марта 2018, 08:30

Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено, аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Об этом сообщает по состоянию на 7 утра 20 марта Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Укравтодора задействованы 1846 человек и 1449 единиц техники.

Между тем, по состоянию на утро вторника остаются обесточенными 4 населенных пункта в двух областях (Донецкая – 2, Луганская – 2).

Днем 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололед. Прирост снежного покрова 10-15 см.

21 марта ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях сильный снег, прирост снега ориентировочно 10-12 см.

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Темы: погода дороги транспорт
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