Президент Польщі не вітатиме Путіна з перемогою

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Вівторок, 20 березня 2018, 09:52

Президент Польщі Анджей Дуда не надсилатиме вітань на адресу президента РФ Володимира Путіна з нагоди перемоги на виборах.

Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський в ефірі RMF FM.

"Президент не надсилатиме вітань президенту Путіну у зв’язку з голосуванням, яке відбулося у Росії" - сказав він.

Щерський пояснив, що на думку президента, зараз не слушний момент для привітань.

"Тим паче, що, зрештою, Польща у цих виборах не брала участі, а зазвичай вітання надсилають ті, хто у виборах програв" - зазначив він.

"Трошки кумедно, що дехто намагається надіслати вітання до оголошення і затвердження результатів виборів" - - додав Щерський.

При цьому він не виключив, що Дуда надішле формальне дипломатичне вітання з нагоди вступу Путіна на посаду.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон привітав Путіна, нагадавши про Солсбері, Україну та Сирію.

"Європейська правда"

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Теми: Польща Росія вибори Путін
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