Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM.

"Президент не будет отправлять поздравления президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России" - сказал он.

Щерский пояснил, что по мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.

"Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл", - отметил он.

"Немножко забавно, что кое-кто пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов" - добавил Щерский.

При этом он не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление по случаю вступления Путина в должность.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии.

"Европейская правда"