Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах.
Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM.
"Президент не будет отправлять поздравления президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России" - сказал он.
Щерский пояснил, что по мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.
"Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл", - отметил он.
"Немножко забавно, что кое-кто пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов" - добавил Щерский.
При этом он не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление по случаю вступления Путина в должность.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии.