Президент Польши не будет поздравлять Путина с победой

982 просмотра
Вторник, 20 марта 2018, 09:52

Президент Польши Анджей Дуда не будет слать поздравления в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM.

"Президент не будет отправлять поздравления президенту Путину в связи с голосованием, которое состоялось в России" - сказал он.

Щерский пояснил, что по мнению президента, сейчас не подходящий момент для поздравлений.

"Тем более, что, в конце концов, Польша в этих выборах не участвовала, а обычно поздравления присылают те, кто в выборах проиграл", - отметил он.

"Немножко забавно, что кое-кто пытается отправить поздравление до оглашения и утверждения результатов выборов" - добавил Щерский.

При этом он не исключил, что Дуда направит формальное дипломатическое поздравление по случаю вступления Путина в должность.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина, напомнив о Солсбери, Украине и Сирии.

"Европейская правда"

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Польша Росcия виборы Путин
powered by lun.ua
По теме
Посольство Украины в Варшаве осудило антиукраинскую акцию польских националистов 20 марта 2018, 01:55
Польша может выслать российских дипломатов - СМИ 19 марта 2018, 09:23
Польша призвала РФ прекратить оккупацию Крыма 18 марта 2018, 04:34
Все новости
Главные новости
Саркози взяли под стражу из-за финансирования избирательной кампании
РФ начала военные учения в оккупированном Крыму
Сутки в АТО: боевики снова нарушили перемирие
Климкин предложил усилить давление на Россию
Все новости
Фото

10 комиксов, которые показывают разницу между первым и вторым ребенком

психология

7 способов сосредоточиться, успокоиться и мотивировать себя