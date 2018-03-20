У Києві затримали аноніма, який "мінував" МВС

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Вівторок, 20 березня 2018, 10:29

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у Києві аноніма, який повідомляв про загрози терористичного характеру.

Місцевого жителя, який нібито "замінував" одну з центральних вулиць столиці та будівлю департаменту МВС України, затримали за ст. 208 КПК, повідомляє СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину.

Псевдомінер
Псевдомінер
СБУ

СБУ нагадує, що дії "телефонних терористів" – незалежно від мотивів – караються позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від 4 до 8 років.

"Телефонним анонімам" також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій, наголошує СБУ.

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Теми: Київ МВС СБУ
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