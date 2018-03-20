В Киеве задержали анонима, который "минировал" МВД

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который сообщал об угрозах террористического характера.



Местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины, задержали по ст. 208 УПК, сообщает СБУ.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Псевдоминер СБУ

СБУ напоминает, что действия "телефонных террористов" – независимо от мотивов – караются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от 4 до 8 лет.



"Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий, отмечает СБУ.