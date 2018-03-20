Рада знову провалила порядок денний, роботу заблоковано

Верховна Рада знову не змогла набрати голосів, аби ухвалити порядок денний 8-ї сесії.

Під час першого голосування рішення (законопроект 8063) підтримали 199 народних депутатів при 226 необхідних, друга спроба дала 204 голоси, втретє за порядок денний проголосували 202 депутати.

"Таким чином, колеги, ми не прийняли порядку денного сесії, ми не можемо розпочинати роботу, і, користуючись своїм правом, я оголошую перерву в пленарному засіданні і запрошую голів фракцій і груп на нараду", - заявив голова парламенту Андрій Парубій після голосування.

Він додав, що перерву оголошено на 15 хвилин.

За словами спікера, через небажання Ради затверджувати порядок денний заблокована також робота 10 парламентських комітетів.

Він наголосив, що у вівторок крайній термін, коли депутати можуть дійти згоди щодо порядку денного.

Як відомо, тиждень тому, 13 березня, Рада також не змогла затвердити порядок денний сесії, натомість вона ухвалила порядок денний лише на тиждень.

Євген Кізілов, УП