Рада снова провалила повестку дня, работа заблокирована

Верховная Рада опять не смогла набрать достаточно голосов, чтобы принять повестку дня 8-й сессии.

Во время первого голосования решение (законопроект 8063) поддержали 199 народных депутатов при 226 необходимых, вторая попытка дала 204 голоса, в третий раз за повестку дня проголосовали 202 депутата.

"Таким образом, коллеги, мы не приняли повестку дня сессии, мы не можем начинать работу, и, пользуясь своим правом, я объявляю перерыв в пленарном заседании и приглашаю глав фракций и групп на совещание", - заявил председатель парламента Андрей Парубий после голосования.

Он добавил, что перерыв объявлен на 15 минут.

По словам спикера, из-за нежелания Рады утверждать повестку дня заблокирована также работа 10 парламентских комитетов.

Он подчеркнул, что во вторник крайний срок, когда депутаты могут прийти к согласию по повестке дня.

Как известно, неделю назад, 13 марта, Рада тоже не смогла утвердить повестку дня, івместо єтого она приняла повестку дня на неделю.

Евгений Кизилов, УП