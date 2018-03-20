Рада снова провалила повестку дня, работа заблокирована

7747 просмотров
Вторник, 20 марта 2018, 10:57

Верховная Рада опять не смогла набрать достаточно голосов, чтобы принять повестку дня 8-й сессии.

Во время первого голосования решение (законопроект 8063) поддержали 199 народных депутатов при 226 необходимых, вторая попытка дала 204 голоса, в третий раз за повестку дня проголосовали 202 депутата.

"Таким образом, коллеги, мы не приняли повестку дня сессии, мы не можем начинать работу, и, пользуясь своим правом, я объявляю перерыв в пленарном заседании и приглашаю глав фракций и групп на совещание", - заявил председатель парламента Андрей Парубий после голосования.

Он добавил, что перерыв объявлен на 15 минут.

По словам спикера, из-за нежелания Рады утверждать повестку дня заблокирована также работа 10 парламентских комитетов.

Он подчеркнул, что во вторник крайний срок, когда депутаты могут прийти к согласию по повестке дня.

Как известно, неделю назад, 13 марта, Рада тоже не смогла утвердить повестку дня, івместо єтого она приняла повестку дня на неделю.

Евгений Кизилов, УП

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Верховная Рада скандал
powered by lun.ua
По теме
Парламент с четвертой попытки утвердил повестку дня сессии 20 марта 2018, 11:37
Луценко и Авакова просят контролировать расследование смерти Волошина 20 марта 2018, 10:47
Луценко: Рада рассмотрит представление на Савченко 22 марта 19 марта 2018, 23:52
Все новости
Главные новости
Парламент с пятой попытки утвердил повестку дня сессии
Рада снова провалила повестку дня, работа заблокирована
Луценко и Авакова просят контролировать расследование смерти Волошина
Россия хочет уже в мае открыть "крымский мост" для легковушек
Все новости
афиша

12 событий недели, которые стоит посетить

психология

"Из того, как владелец держит поводок, видно, что не так с собакой" – зоопсихолог