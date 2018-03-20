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Нардеп Яценко проголосував за 6 депутатів одним махом

Вівторок, 20 березня 2018, 13:02

Депутат Антон Яценко з групи "Відродження" 20 березня голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.

Про це повідомляє рух "Чесно", демонструючи у Twitter відеозапис.

Під час голосування за законопроект №8099 щодо середньострокового бюджетного планування Яценко проголосував на шістьох порожніх кріслах поспіль.

При цьому в залі його підбадьорювали: "Антон! Давай, Антон!".

"Інші депутати, зокрема з "Народного фронту", бачили порушення – але просто сиділи і сміялись", – констатує рух "Чесно".

Зрештою, урядовий проект закону №8099 – про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) – не ухвалили. Депутати зібрали лише 215 голосів "за".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кнопкодавствоВерховна Рада
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