Нардеп Яценко проголосував за 6 депутатів одним махом

Депутат Антон Яценко з групи "Відродження" 20 березня голосував у Верховній Раді одразу за шістьох народних обранців.

Про це повідомляє рух "Чесно", демонструючи у Twitter відеозапис.

Під час голосування за законопроект №8099 щодо середньострокового бюджетного планування Яценко проголосував на шістьох порожніх кріслах поспіль.

При цьому в залі його підбадьорювали: "Антон! Давай, Антон!".

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada



Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf — ЧЕСНО (@chesno_movement) March 20, 2018

"Інші депутати, зокрема з "Народного фронту", бачили порушення – але просто сиділи і сміялись", – констатує рух "Чесно".

Зрештою, урядовий проект закону №8099 – про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (щодо середньострокового бюджетного планування) – не ухвалили. Депутати зібрали лише 215 голосів "за".