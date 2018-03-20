Нардеп Яценко проголосовал за 6 депутатов одним махом

Депутат Антон Яценко из группы "Видродження" 20 марта голосовал в Верховной Раде сразу за шестерых народных избранников.



Об этом сообщает движение "Честно", демонстрируя в Twitter видеозапись.



Во время голосования за законопроект №8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд.



При этом в зале его подбадривали: "Антон Давай, Антон!".

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada



Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf — ЧЕСНО (@chesno_movement) March 20, 2018

"Другие депутаты, в частности из "Народного фронта", видели нарушения – но просто сидели и смеялись", – констатирует движение "Честно".



В итоге правительственный проект закона №8099 – о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) – не приняли. Депутаты собрали лишь 215 голосов "за".