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Нардеп Яценко проголосовал за 6 депутатов одним махом

Вторник, 20 марта 2018, 13:02

Депутат Антон Яценко из группы "Видродження" 20 марта голосовал в Верховной Раде сразу за шестерых народных избранников.

Об этом сообщает движение "Честно", демонстрируя в Twitter видеозапись.

Во время голосования за законопроект №8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шести пустых креслах подряд.

При этом в зале его подбадривали: "Антон Давай, Антон!".

"Другие депутаты, в частности из "Народного фронта", видели нарушения – но просто сидели и смеялись", – констатирует движение "Честно".

В итоге правительственный проект закона №8099 – о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) – не приняли. Депутаты собрали лишь 215 голосов "за".

Алена Рощенко, УП
Темы: кнопкодавствоВерховная Рада
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