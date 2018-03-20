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На найближчу добу синоптики обіцяють хуртовини та ожеледицю

Вівторок, 20 березня 2018, 14:06

В Україні найближчої доби 21 березня погоду визначатиме холодна, волога повітряна маса і атмосферні фронти.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру передає "Інтерфакс-Україна".

Вночі та вранці в більшості областей очікується сніг, заметіль, у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській і Сумській областях - сильний сніг (у Приазов'ї мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь), вдень в Україні місцями невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних і східних областях пориви 15-20 м/с, уночі в Приазов'ї місцями 25-28 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 4-9° морозу, у Карпатах 11-16° морозу, в Криму та Приазов'ї близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 21 березня вночі, вранці сніг, слабка хуртовина, вдень місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 21 березня найвища температура вдень була у 1974 році 20,3°, найнижча – 20,0° морозу вночі у 1942 році.

В Україні 22 березня без істотних опадів, лише в південній частині часом сніг та мокрий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, в західних областях 8-13° морозу, в Карпатах 14-19° морозу; вдень від третього до 3 морозу Тепла.

У Києві 22 березня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Теми: погода
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