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На ближайшие сутки синоптики обещают метели и гололедицу

Вторник, 20 марта 2018, 14:06

В Украине в ближайшие сутки 21 марта погоду будет определять холодная, влажная воздушная масса и атмосферные фронты.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометрцентру передает "Интерфакс-Украина".

Ночью и утром в большинстве областей ожидается снег, метель, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях – сильный снег (в Приазовье мокрый снег с дождем, местами гололед), днем в Украине местами небольшой снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25-28 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 11-16° мороза, в Крыму и Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 21 марта ночью, утром снег, слабая метель, днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1974 году, самая низкая ночью -20,0° в 1942 году.

22 марта в Украине без существенных осадков, лишь в южной части временами снег и мокрый снег.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 8-13° мороза, в Карпатах 14-19° мороза; днем от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве 22 марта без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

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Темы: погода
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