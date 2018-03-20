Організатору "референдуму" і "виборів" у Криму оголосили підозру

520 переглядів
Вівторок, 20 березня 2018, 17:46

Прокуратура спільно зі Службою безпеки України повідомила про підозру колишньому голові виборчої комісії Автономної Республіки Крим, який допоміг окупантам провести на півострові незаконні "референдум" та "вибори".

Про це повідомляє 20 березня прокуратура АРК.

Підозру оголошено за кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України тобто вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також державної зради.

Підозрюваний громадянин України з 2010 року обіймав посаду голови виборчої комісії АРК.

При окупації півострова росіянами він погодився очолити комісію Автономної Республіки Крим з проведення так званого "загальнокримського референдуму", забезпечив його підготовку та проведення, підготував та склав підсумковий протокол, в якому зазначалося про нібито підтримку рішення про входження Криму до складу РФ на правах окремого суб’єкту.

Таким чином, він забезпечив проведення нелегітимного референдуму щодо від'єднання півострова від України та, як наслідок, приєднання його до Російської Федерації.

Окрім цього, вказаний громадянин забезпечив підготовку та проведення на території АР Крим та міста Севастополя незаконних виборів до органів місцевого самоврядування і законодавчих органів у 2014 році, незаконних виборів до Державної Думи Російської Федерації у 2016 році та незаконних виборів президента РФ, які відбулися 18 березня 2018 року.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова, громадянин України є одним із основних фігурантів у підготовці та проведенні усіх незаконних виборчих процесів на території Криму.

Прокурор автономії додав, що слідством зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.

За вчинення цих злочинів КК України передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Крим
powered by lun.ua
По темі
Голодуючого Балуха годуватимуть примусово – адвокат 20 березня 2018, 14:02
Комітет готує свою постанову про невизнання виборів президента РФ 20 березня 2018, 14:02
Росія хоче вже у травні відкрити "кримський міст" для легковиків 20 березня 2018, 10:10
Усі новини
Головні новини
Нардепи здаватимуть зброю на вході до Ради – закон
Слідство розглядає 5 версій смерті Волошина
Савченко каже, що її розмови про теракти були хитрим ходом
Катар готовий надати Україні скраплений газ – Порошенко
Усі новини
місто

Що буде з Контрактовою: велодоріжка, пандус, сакура та громадські вбиральні

мандри

Як подорожувати економно й по кишені: поради тревел-блогерів