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Організатору "референдуму" і "виборів" у Криму оголосили підозру

Вівторок, 20 березня 2018, 16:46

Прокуратура спільно зі Службою безпеки України повідомила про підозру колишньому голові виборчої комісії Автономної Республіки Крим Михайлу Малишеву, який допоміг окупантам провести на півострові незаконні "референдум" та "вибори".

Про це повідомляє 20 березня прокуратура АРК.

Підозру оголошено за кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України тобто вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також державної зради.

Підозрюваний громадянин України Малишев з 2010 року обіймав посаду голови виборчої комісії АРК.

При окупації півострова росіянами він погодився очолити комісію Автономної Республіки Крим з проведення так званого "загальнокримського референдуму", забезпечив його підготовку та проведення, підготував та склав підсумковий протокол, в якому зазначалося про нібито підтримку рішення про входження Криму до складу РФ на правах окремого суб’єкту.

Таким чином, він забезпечив проведення нелегітимного референдуму щодо від'єднання півострова від України та, як наслідок, приєднання його до Російської Федерації.

Окрім цього, вказаний громадянин забезпечив підготовку та проведення на території АР Крим та міста Севастополя незаконних виборів до органів місцевого самоврядування і законодавчих органів у 2014 році, незаконних виборів до Державної Думи Російської Федерації у 2016 році та незаконних виборів президента РФ, які відбулися 18 березня 2018 року.

За словами прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова, громадянин України є одним із основних фігурантів у підготовці та проведенні усіх незаконних виборчих процесів на території Криму.

Прокурор автономії додав, що слідством зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.

За вчинення цих злочинів КК України передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Українська правда
Теми: Крим
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